كيف تستعدّ "إسرائيل" في حال إطلاق صواريخ من لبنان؟

يستعد الجيش الإسرائيلي للتعامل مع أي نوع من القذائف التي يمكن إطلاقها من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة.

جاء ذلك حسبما ذكر موقع "آي - 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه.

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وقال المصدر إنه لا توجد معلومات محددة حول إمكانية إطلاق قذائف على الأراضي المحتلة من لبنان.

وتابع: "لكن إذا قررت حركة حماس في لبنان أن تنضم إلى أصدقائها في غزة، فإن هناك استعدادت إسرائيلية للتعامل مع ذلك".

ولفت الموقع إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أصدر تصريحات بعد تقييم الوضع الأمني إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال غالانت: "سنتصرف بقوة وحزم لمواجهة أي محاولة للمساس بالاسرائيليين".

ولفت الموقع إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في بلدات غلاف غزة بعد عدة ساعات من الهدوء، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من القذائف التي تم إطلاقها من القطاع تجاه المستوطنات، حيث سقط بعضها قرب السياج الحدودي. (سبوتنيك)