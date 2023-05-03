الحجار زار محافظ عكار.. وهذا ما تم بحثه

استقبل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار مع وفد من الوزارة ، في حضور أمينة سر المحافظه رولا البايع، حيث اطلع الحجار المحافظ اللبكي على مضمون زيارته الى مركز الشؤون الاجتماعية في مدينة حلبا برفقة السفيره الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم.

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كما وضع الحجار اللبكي في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بما يخص وضع النازحين السوريبن ودور البلديات والمؤسسات الامنية، في وضع حد لهذا النزوح وترحيل غير القانوني وفق القانون اللبناني والانطمة والمعايير الدولية.



كما عقد اجتماع في مكتب اللبكي ضمه الى جانب الحجار مع رئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح الكسار حيث شرح الاخير مشكلة اغلاق مكتب الشؤون الاجتماعية في البلدة.



وقد وعد الحجار بمعالجة الموضوع وزيارة البلده بالتنسيق مع المحافظ والكسار.