الدولار ينخفض عصر اليوم... إليكم تسعيرته

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 95000 و95300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 95800 و96000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.