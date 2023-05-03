بالصور... الجيش دهم منازل مطلوبين في الشراونة وهذا ما ضبطه

بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة وكمية من الذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.