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لبنان

بالصور... الجيش دهم منازل مطلوبين في الشراونة وهذا ما ضبطه

Lebanon 24
03-05-2023 | 09:34
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بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة وكمية من الذخائر الحربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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