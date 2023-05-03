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لبنان

علامة استقبل ريزا وعرضا لدور الامم المتحدة بعودة النازحين

Lebanon 24
03-05-2023 | 09:59
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 استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
 
وعرض النائب علامة لعمل لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بشكل عام، وتناول ملف عودة النازحين السوريين في لبنان بشكل خاص في ظل الأجواء المشحونة التي ترافقه.
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من جهته أشار ريزا إلى بعض النقاط "التي يمكن أن تساعد في تسريع عودة النازحين، بالإضافة الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في عودتهم إلى بلدهم وتنفيذ القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن والاستعانة بها وخصوصا القرار 2021 المتعلق بالتعافي المبكر".
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