رنيم مفقودة منذ يومين... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:رنيم زهير العوطه (مواليد عام 2008، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 1-05-2023، منزل ذويها الكائن في محلة عمشكي - بعلبك، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.