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لبنان

بالصورة... إصابة شخص برصاصة طائشة!

Lebanon 24
03-05-2023 | 10:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة شخص في منطقة العيرونية برصاصة طائشة في قدمه، أثناء إطلاق نار خلال تشييع أحد الشبان في طرابلس.
 
ونُقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
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