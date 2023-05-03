بالصورة... إصابة شخص برصاصة طائشة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة شخص في منطقة العيرونية برصاصة طائشة في قدمه، أثناء إطلاق نار خلال تشييع أحد الشبان في طرابلس.

ونُقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.