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لبنان

البيسري استقبل وزيرة العدل النروجية وبحث مع فرونتسكا في ملف النازحين

Lebanon 24
03-05-2023 | 10:45
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه وزيرة العدل والأمن العام النروجي Emilie Enger Mehl يرافقها السفير النروجي في لبنان  Martin Yttervik، وبحث معهما الأوضاع العامة وسُبل تعزيز التعاون بين السفارة والمديرية العامة للأمن العام.
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ثم استقبل نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا وبحثا في ملف النازحين السوريين.
 
والتقى البيسري وفدا من "هيئة العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ أحمد العُمَري حيث كان شرح من الوفد للأوضاع في مدينة طرابلس واحتياجاتها.
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