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لبنان

الأبيض بحث مع زواره في سبل استمرارية مستشفى بر الياس

Lebanon 24
03-05-2023 | 10:57
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 استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه، النائب عن البقاع الاوسط الدكتور بلال الحشيمي، يرافقه وفد من صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية ضم الدكاترة ربيع مكوك الياس حداد، نزيه أبو شاهين ومحمد الصميلي.
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وتناول البحث الاوضاع الصحية في المنطقة، وسبل استمرارية مستشفى بر الياس بعد قرار منظمة أطباء بلا حدود بالتوقف عن ادارته، نهاية الشهر الحالي. 
 
وأكد الابيض أنه "يسعى إلى إيجاد حلول لهذا الموضوع، وكان قد تم التواصل بهذا الخصوص مع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، والنائب السابق الدكتور عاصم عراجي".
 
كما تطرق النقاش، الى تجديد التعاون بين وزارة الصحة وصندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية، وذلك لحصول اساتذة الجامعة اللبنانية على  الخدمات الطبية اللازمة لهم في المستشفيات الحكومية، لا سيما خلال الازمة الاقتصادية الحالية.
 
وأثنى الحشيمي على "جهود الابيض لتنظيم العمل في وزارة الصحة عبر برامج مكننة توزيع الدواء Meditrack، مما أدى الى وصول الادوية الى المرضى بطريقة فعالة واكثر شفافية".
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