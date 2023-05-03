Advertisement

لبنان

مولوي بحث مع وزيرة العدل والأمن العام النروجية سبل التعاون

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1063042-638187337113080749.png
Doc-P-1063042-638187337113080749.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، وزيرة العدل والأمن العام في النروج إميلي أنغر على رأس وفد.
 
 
وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون.
Advertisement

والتقى مولوي منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس والوفد المرافق، وتم التطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك، استقبل على التوالي، النواب: ياسين ياسين، الياس اسطفان، ورازي الحاج، وبحث معهم في التطورات والأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمناطقهم على الصعيدين الإنمائي والخدماتي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-05-03
11:34 | 2023-05-03
11:22 | 2023-05-03
11:18 | 2023-05-03
11:02 | 2023-05-03
11:00 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website