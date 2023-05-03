مولوي بحث مع وزيرة العدل والأمن العام النروجية سبل التعاون

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، وزيرة العدل والأمن العام في النروج إميلي أنغر على رأس وفد.

وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون.

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والتقى مولوي منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس والوفد المرافق، وتم التطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وكذلك، استقبل على التوالي، النواب: ياسين ياسين، الياس اسطفان، ورازي الحاج، وبحث معهم في التطورات والأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمناطقهم على الصعيدين الإنمائي والخدماتي.