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لبنان

جعجع يلتقي البخاري في معراب

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:22
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يلتقي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، في هذه الاثناء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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