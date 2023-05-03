جعجع يلتقي البخاري في معراب

يلتقي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، في هذه الاثناء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي.

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