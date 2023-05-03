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لبنان

طوني فرنجية عرض مع وفد عمالي واقع المتقاعدين

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:34
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إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه بالضبيه، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس المصالح المستقلة شربل صالح والأمين العام المساعد في الاتحاد العمالي العام أنطون أنطون، بحضور السيد سمعان فرنجيه.
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واطلع فرنجيه خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، على "المطالب المحقة والمختلفة التي يرفعها العمال خلال هذه المرحلة الاستثنائية، وعلى تفاصيل الواقع الحالي للعمال المتقاعدين الذين يعانون بفعل الأزمة الاقتصادية المستمرة".

ولفت البيان الى أنه "تم التأكيد على أهمية متابعة وتفعيل اقتراح قانون التعويضات على صيرفة الذي يقضي بصرف تعويضات المتقاعدين وفقا لـدولار منصة صيرفة، والذي سبق وقام بتقديمه النائب فرنجيه الى الهيئة العامة لمجلس النواب، او متابعة اقتراح القانون الذي قام بتقديمه النائب شربل مسعد، الذي يرمي بدوره إلى تعديل احتساب تعويضات المتقاعدين نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار".

وذكر أنه "تمت الاشارة الى ضرورة اصلاح النظام التقاعدي العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة، والى الحاجة الملحة لتطوير وتحديث مختلف القوانين المرتبطة به، ما يؤدي الى احتساب التعويضات وفقا لمفهوم القيمة والقدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين وليس وفقا لسعر الصرف الرسمي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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