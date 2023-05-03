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لبنان

تحطيم مكاتب واعتداء على موظفي البلدية.. ماذا حصل في حوش الحريمة؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:59
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في البقاع الغربي ان  شبانا اقدموا على مهاجمة مقر بلدية حوش الحريمة في البقاع الغربي وتعرضوا للموظفين وحطموا وعبثوا بالمكاتب مستخدمين آلات حادة. 
 
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وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والجيش وتم فرض طوق أمني لحماية مبنى المجلس البلدي، فيما تولت المعلومات ومخفر جب جنين واستخبارات الجيش التحقيق.
 
وينفذ الجيش في هذه الاثناء مداهمات في البلدة، بحثا عن المتورطين  لتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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