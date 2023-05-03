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لبنان

حميه: إيرادات وزارة الأشغال وصلت إلى ما فوق الـ350 مليون دولار

Lebanon 24
03-05-2023 | 12:09
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في تصريح، إلى أن "إيرادات الوزارة وصلت حاليا الى ما فوق 350 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، مع المفارقة إلى أن موازنتها السنوية هي 200 مليار ل. ل (2 مليون دولار حاليا، في حين أن الانفاق يصل إلى 270 مليون دولار"
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وقال: "لأجل ذلك، طالبنا عرض الأمر على مجلس الوزراء لتأمين اعتماد الحد الأدنى".
المصدر: الوكالة الوطنية
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