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لبنان

بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 12:27
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تجاوبا مع تعليمات وزارة الداخلية ومحافظ النبطية، باشرت بلدية حاصبيا تنظيم اقامة الرعايا الاجانب في البلدة.

وطلبت في بيان من جميع الرعايا الاجانب في بلدة حاصبيا التوجه الى مبنى البلدية مصطحبين كافة اوراقهم الثبوتية، خلال مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه.
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النبطية

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