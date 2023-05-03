بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟

تجاوبا مع تعليمات وزارة الداخلية ومحافظ النبطية، باشرت بلدية حاصبيا تنظيم اقامة الرعايا الاجانب في البلدة.



وطلبت في بيان من جميع الرعايا الاجانب في بلدة حاصبيا التوجه الى مبنى البلدية مصطحبين كافة اوراقهم الثبوتية، خلال مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه.

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