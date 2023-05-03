إصاباتهم حرجة.. جرحى في حادث سير مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط جرحى إصاباتهم حرجة، جراء حادث سير، بالقرب من تعاونية الرضا، في الحوش شرق صور، وقد عملت فرق الاسعاف على نقلهم إلى مستشفى اللبناني الإيطالي.

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