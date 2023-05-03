Advertisement

لبنان

إصاباتهم حرجة.. جرحى في حادث سير مروّع

Lebanon 24
03-05-2023 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1063099-638187453824708570.jpg
Doc-P-1063099-638187453824708570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط جرحى إصاباتهم حرجة، جراء حادث سير، بالقرب من تعاونية الرضا، في الحوش شرق صور، وقد عملت فرق الاسعاف على نقلهم إلى مستشفى اللبناني الإيطالي.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقفٌ ينهار في الأوزاعي.. وصورٌ توثق الحادثة!
lebanon 24
04/05/2023 01:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع في النبطية.. انقلبت السيارة بهما وحالتهما خطرة (صورة)
lebanon 24
04/05/2023 01:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع في هذه المنطقة.. شاحنة مياه اجتاحت السيارات وإحداها تضررت بالكامل (صور)
lebanon 24
04/05/2023 01:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في صور.. مقتل شخصٍ إثر حادث صدم
lebanon 24
04/05/2023 01:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-05-03
17:08 | 2023-05-03
16:59 | 2023-05-03
16:25 | 2023-05-03
15:42 | 2023-05-03
14:02 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website