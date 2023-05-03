جريمة في البقاع الشمالي... أمينة ضربت على يد شقيقها حتى الموت!

Advertisement

نقلت جثة السورية امينة الدالي (24 سنة ) الى مستشفى الهرمل الحكومي بعد تعرضها للضرب بأداة حادة على رأسها، بحسب معلومات "لبنان 24".وفي التفاصيل، اكتشفت شعبة المعلومات ان جريمة وقعت بحق الفتاة السورية، فدهمت حقلاً ببلدة البزالية في البقاع الشمالي اثناء دفن المغدورة، ليتبين انه تم نقلها من بلدة النبي عثمان المجاورة بعدما تعرضت للضرب من قبل اخيها والذي مازال متوارياً عن الانظار.وقد تم تكليف طبيب شرعي للكشف على الجثة باشراف القضاء المختص.