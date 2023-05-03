23
o
بيروت
25
o
طرابلس
16
o
صور
26
o
جبيل
8
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القاضية غادة عون امام التفتيش القضائي وتستنجد بمناصريها
Lebanon 24
03-05-2023
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": بعد كثرة الشكاوى والمخالفات القانونية، وعدم التزامها بالقوانين، وبناء لشكوى ضدها تحرك التفتيش القضائي،تم استدعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق معها امس، في هيئة التفتيش القضائي في قصر العدل في بيروت عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.
Advertisement
وقد طلبت القاضية عون من خلال منصة التواصل الاجتماعي من مناصريها التظاهر معها ضد القضاء اللبناني، على خلفية التحقيق معها، وطلبت منهم الحضور امام قصر العدل في بيروت الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتزامن مع وجود الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل لإجراء تحقيقاته في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك.
وتقول المعلومات ان عددا من منظمي تلك التظاهرات ينتمون الى جمعيات مشبوهة، حيث يجري السعي إلى حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين، كما تم إبلاغ مناصري «التيار الوطني الحر» للنزول والانضمام الى المعتصمين.
ويقول مصدر قضائي رفيع المستوى، ان القاضية عون تتقصد الإساءة الى القضاء وزملائها القضاة، وهي التي يجب عليها الحضور مثل أي قاض دون «رنة وطنة»، بل في كل مرة تأتي ومعها «جوقة التطبيل» الى الطابق الرابع، ويقتصر الهرج والمرج فقط امام التفتيش القضائي. الا انها هذه المرة، ومن خلال استدعائها لتلك المجموعات المشبوهة للتظاهر، فانها تريد ان تظهر للوفد القضائي الاوروبي والايحاء لهم، انها تتعرض للظلم والاضطهاد من وراء تحقيقات هم يقومون بها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟
Lebanon 24
بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟
12:27 | 2023-05-03
03/05/2023 12:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقف موكبه وترجل من سيارته... شاهدوا ما فعله الرئيس الإيراني في شوارع دمشق (فيديو)
Lebanon 24
أوقف موكبه وترجل من سيارته... شاهدوا ما فعله الرئيس الإيراني في شوارع دمشق (فيديو)
06:12 | 2023-05-03
03/05/2023 06:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالرياضيات المُحترفات.. نجمة "العربجي" الممثلة السورية الشهيرة بملابس السباحة (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالرياضيات المُحترفات.. نجمة "العربجي" الممثلة السورية الشهيرة بملابس السباحة (فيديو)
04:39 | 2023-05-03
03/05/2023 04:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:30 | 2023-05-03
03/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
12:16 | 2023-05-03
03/05/2023 12:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-05-04
"رائد الاغنية الوطنية" في الزمن الجميل.. ايلي الشويري طوى الـ84 ورحل
02:15 | 2023-05-04
إيران فوضّت "حزب الله" في هذا الملف؟
02:03 | 2023-05-04
الأسمر تفقد منشآت النفط في الزهراني
02:00 | 2023-05-04
ماذا يريد "حزب الله"؟
01:57 | 2023-05-04
للمرة الثانية.. بيروت تستضيف معرضا للسيارات الكهربائيـة والهايبـريد
01:45 | 2023-05-04
دعوة مدير عام "ممانع" لزيارة السعودية
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
04/05/2023 09:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
04/05/2023 09:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
04/05/2023 09:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact