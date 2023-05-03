القاضية غادة عون امام التفتيش القضائي وتستنجد بمناصريها

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كتب روجيه ابو فاضل في" الديار": بعد كثرة الشكاوى والمخالفات القانونية، وعدم التزامها بالقوانين، وبناء لشكوى ضدها تحرك التفتيش القضائي،تم استدعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للتحقيق معها امس، في هيئة التفتيش القضائي في قصر العدل في بيروت عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.وقد طلبت القاضية عون من خلال منصة التواصل الاجتماعي من مناصريها التظاهر معها ضد القضاء اللبناني، على خلفية التحقيق معها، وطلبت منهم الحضور امام قصر العدل في بيروت الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتزامن مع وجود الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل لإجراء تحقيقاته في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك.وتقول المعلومات ان عددا من منظمي تلك التظاهرات ينتمون الى جمعيات مشبوهة، حيث يجري السعي إلى حشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين، كما تم إبلاغ مناصري «التيار الوطني الحر» للنزول والانضمام الى المعتصمين.ويقول مصدر قضائي رفيع المستوى، ان القاضية عون تتقصد الإساءة الى القضاء وزملائها القضاة، وهي التي يجب عليها الحضور مثل أي قاض دون «رنة وطنة»، بل في كل مرة تأتي ومعها «جوقة التطبيل» الى الطابق الرابع، ويقتصر الهرج والمرج فقط امام التفتيش القضائي. الا انها هذه المرة، ومن خلال استدعائها لتلك المجموعات المشبوهة للتظاهر، فانها تريد ان تظهر للوفد القضائي الاوروبي والايحاء لهم، انها تتعرض للظلم والاضطهاد من وراء تحقيقات هم يقومون بها.