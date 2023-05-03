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لبنان

معلومات عن زيارة باسيل سوريا :"القرار عند نصرالله"

Lebanon 24
03-05-2023 | 22:55
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كتبت " الديار": بشان المعلومات عن مساع متجددة يبذلها حزب الله مع النائب جبران باسيل لتامين النصاب للجلسة الرئاسية فقد تبين انها غير دقيقة وليس هناك في جدول مواعيد المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا اي لقاء مع باسيل في الايام المقبلة، وهذا لا يعني ان العلاقات مقطوعة بين الطرفين وحسب معلومات مؤكدة، خيوط التواصل لم تنقطع يوما واحدا بين السيد نصرالله وباسيل، وهناك اطر للتواصل عبر اكثر من طرف دون اي تراجع من باسيل في رفضه لفرنجية، والحزب لا يضغط على حلفائه ويتعامل معهم بالطريقة المعروفة القائمة على الاحترام، علما ان الذين التقوا باسيل في الايام الماضية سمعوا منه مزيدا من المواقف المتشددة ضد فرنجية.
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وفي معلومات مؤكدة ان باسيل زار العاصمة السورية بعيدا عن الاضواء، واستقبل بحفاوة وابلغهم رفضه لفرنجية وكان الرد السوري «القرار عند السيد حسن نصرالله».
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