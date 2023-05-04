"جنون" طقس أيار: موجتان متعاكستان ستضربان لبنان.. والأمطار راجعة في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفض البحر الأحمر ينشط خلال هذين اليومين وتتدنى قيم ضغطه الجوي بين مصر وليبيا وشبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ما يساهم بتدفّق رياح مدارية صحراوية جافة وحارة من المملكة السعودية نحو لبنان وفلسطين والاردن وسوريا فترتفع درجات الحرارة لتلامس 30 درجة بقاعاً وساحلا يوم الجمعة.وأضاف: "من المنتظر ان تشتد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية اليوم الخميس لتلامس 75 كم في الساعة بخاصة في الجنوب والبقاع والجبال الغربية والشمال مصدرها صحراء الربع الخالي الأمر الذي سيساهم بارتفاع نسبة الغبار في الجو لتصل الى ٧٥٪؜."تنقلب الرياح يوم الجمعة الى جنوبية غربية خلال ساعات مساء الجمعة وتزيد سرعتها بسبب انخفاض الضغط الجوي فوق لبنان وسوريا، لتلامس 80-90 كلم في الساعة بخاصة في المناطق الشمالية فيتحول الطقس صباح السبت الى عاصف مع وصول منخفض جوي فتتساقط امطار محلية موحلة مساء وتبدأ درجات الحرارة بالانهيار بسبب انحسار الموجة الحارة ونشاط المرتفع القطبي الذي سيمدد تيارات قطبية نحو غرب روسيا وشرق اوروبا فيطال شمال تركيا وسيؤثر على لبنان برياح شمالية باردة، الامر الذي سيرفع من نسبة تساقط البرَد في لبنان وقوة الصواعق المحلية.تابع: "يستهل ايار ايامه بموجتين متضاربتين الاولى مدارية حارة مغبرة ترافقها موجة قطبية نحو وسط تركيا فينقلب الطقس من حار الى بارد، من مغبر الى ممطر، من رياح حارة الى صواعق وتساقط للبرَد.طقس اليوم الخميس: مشمس ودافئ مع رياح ناشطة اتجاهها جنوبية شرقيةطقس الجمعة: مشمس وحار مع رياح جنوبية صحراوية الى جنوبية شرقية، تنقلب جنوبية غربية مساء، وتشتد سرعتها صباح السبت لتلامس 80-90 كم في الساعة مع ارتفاع بموج البحر يومي السبت والاحد.يتحول الطقس الى ممطر بين بعد مساء السبت وصباح الاحد.الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 22 ليلاًفي صيدا وصور 33 نهارا و 24 ليلافي البقاع: 30 نهاراً و 15 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 12 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 06 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية الى جنوبية مدارية حارة سرعتها 30 الى 60 كم في الساعة تنشط احيانا لتلامس 90 كمالضغط الجوّي: 1004hpaالرطوبة: 50%حالة البحر: منخفض الموج حرارة المياه 18 درجة يتحول الى مائج يوم السبت