Advertisement

لبنان

ملف الرئاسة: "تراجع" فرنسي وتحفظ سعودي وحزب الله "يشدشد" حلفاءه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1063181-638187844058816516.jpg
Doc-P-1063181-638187844058816516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخل الملف الرئاسي مجددا في مرحلة الدوران حول المبادرات المعلنة وغير المعلنة خارجيا ومحليا، من دون أن يتبين حتى الساعة ان هناك جديدا حاسما يفضي الى التفاؤل بقرب انتهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
Advertisement
على الصعيد الخارجي فان الاجواء الصحافية المنقولة صباح اليوم عن دوائر القرار الفرنسية تؤشر الى تراجع الحماسة الفرنسية لتسوية يعتبرها البعض منحازة وغير عادلة، فيما يصفها آخرون بأنها افضل الممكن بالنظر الى الظروف الراهنة.
بالموازاة، فان ما يعبّر عنه السفير السعودي وليد البخاري، العائد من اجازة استمرت شهرا، يوحي بأن الموقف السعودي لا يزال هو نفسه لجهة عدم تحديد اي موقف حاسم وواضح من المبادرة الفرنسية، وبالتالي فان ما ستفضي اليه اللقاءات التي يجريها السفير هي المزيد من التشاور".
ويتلخص الموقف السعودي برفض الدخول في معترك الأسماء المرشحة للرئاسة، والتشديد على تبني الرئيس المقبل للبنان نهج الاصلاح على المستويين الإداري والإقتصادي، ربطا بضرورة ابعاد لبنان عن سياسة المحاور وهيمنة بعض القوى على قراراته وصولا إلى مدى قدرته على إعادة ترتيب علاقات لبنان مع الدول العربية والخليجية واستعادة الثقة الدولية.
محليا، لم يرشح أي شيء بعد عن تحرك قوى المعارضة ما عدا تكرار  تأكيد المواقف المعلنة، فيما يقوم حزب الله بجولة اتصالات واسعة مع حلفائه الاساسيين من اجل الوصول الى رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة في ظل تسارع الخطوات الخارجية .
وبحسب مصادر مطلعة فإن حزب الله لا يرغب بأن يستمر التشتت بين حلفائه بل يسعى الى انهاء الخلافات او اقله توحيد النظرة السياسي من اجل مواكبة التطورات التي ستكون لصالح الحلفاء، اقله وفق نظرة الحزب.
وتؤكد المصادر ان الاتصالات التي يقوم بها الحزب لا تطال "التيار الوطني الحر"، بل تشمل فقط الحلفاء الاساسيين في "فريق الثامن من اذار"، وتنطلق من ثابتة دعم ترشيح سليمان فرنجية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-05-04
02:15 | 2023-05-04
02:03 | 2023-05-04
02:00 | 2023-05-04
01:57 | 2023-05-04
01:45 | 2023-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website