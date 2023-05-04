مهرجان جزين ورافعة عون

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تأسيسًا على ما اعتبره "العونيون" نجاحًا لمهرجان "التيار الوطني الحر" في جزين، فإن القيادة الحزبية وبتوجيه من رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، بدأت الاعداد لسلسة مهرجانات في أكثر من منطقة خلال فصل الصيف، على أن يشارك فيها الرئيس السابق ميشال عون شخصيًا، وهو الذي لا يزال يُعتبر الرافعة الأساسية للحيثية الباسيلية داخل "التيار"، خصوصًا أن معظم لقاءات "الجنرال" في منزله تُخصّص هذه الأيام لردم الهوّة بين القاعدة الحزبية وقيادتها، بعد الاعتراضات الأخيرة التي سُجّلت مؤخرًا، والتي أدّت إلى تقديم عدد من المنتمين إلى "التيار الوطني" استقالاتهم، الأمر الذي أزعج عون كثيرًا، فكان القرار بالتدّخل شخصيًا لرأب الصدع.من هنا جاءت مشاركة "الجنرال" في مهرجان جزين. ويُقال إنه لولا حضوره لكانت نسبة المشاركة ضئيلة، خصوصًا أن "المواكب العونية"، التي رافقت موكبي عون وباسيل، والتي تجمّعت من مختلف المناطق، هي التي أنقذت المهرجان الجزيني ومنظمّيه من "السقوط" في تجربة الأعَدَاد المتناقصة.ويقول بعض المراقبين إن ما يقدم عليه الرئيس عون من خطوات داخلية هي "محاولة لتعويم تياره ورئيسه"، بعد سلسلة الاجراءات التي اتخذها باسيل مؤخرًا ضد جميع معارضيه داخل "التيار"، والتي أدّت إلى بلبلة واسعة في القواعد الحزبية، التي وصفت هذه الاجراءات بـ "المستفزّة، والتي تتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية القائمة على حرية الرأي والتعبير".وفي رأي هؤلاء المراقبين أن المهرجانات، التي يشرف باسيل شخصيًّا على تحضيراتها، تهدف من خلال مشاركة الرئيس عون شخصيًا، إلى إعادة وصل ما انقطع بين القاعدة والقيادة الحزبية، وذلك قبل أن تتفاقم الأمور أكثر من ذلك، بحيث يُخشى ألا يعود ينفع حتى التدّخل الشخصي لعون، الذي ينصحه أطباؤه بالراحة وعدم الاجهاد.