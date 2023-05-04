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لبنان

دعوة مدير عام "ممانع" لزيارة السعودية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2023 | 01:45
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أبدى أحد المدراء العامين إرتياحه للدعوة التي وجهت اليه لزيارة المملكة العربية السعودية والمشاركة في مؤتمر اقتصادي.
واشار المصدر الى أنها الزيارة الأولى لهذا المدير الى السعودية لكون العلاقات لم تكن على ما يرام سابقا مع فريقه السياسي، أما اليوم، وبعد المصالحات الإقليمية فقد تطورت العلاقات لتشمل زيارات رسمية .
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وبحسب المصدر فان الدعوة جاءت بعد تصريحات لهذا المدير شرح فيها أهمية دول الخليج وخاصةً المملكة العربية السعودية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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