إيران فوضّت "حزب الله" في هذا الملف؟

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كرر مرجع معني التأكيد "أنّ زيارة وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان منذ أيّام قليلة، لم تأتِ بحلول بشأن الإستحقاق الرئاسيّ".وجزم المرجع أنّ طهران قامت بتفويض حزب الله باختيار الشخصيّة الذي يراها مناسبة، وأنها ستُبارك إنتخاب أيّ رئيسٍ يُشارك "الثنائيّ الشيعيّ" في إيصاله.