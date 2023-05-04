جولة بو صعب: هل من أفق للحل؟

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رأت أوساط نيابيّة أنّ الجولة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، على رؤساء الأحزاب والكتل النيابيّة جيّدة، لكنّها شبيهة بالمبادرات التي قام بها نواب "التغيير" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" سابقاً، وهي لن تُساهم في إنهاء الشغور الرئاسيّ، أو التوافق على مرشّحٍ معيّن، طالما أنّ كل فريقٍ متمسّك بمرشّحه أو بصفاته الخاصة للرئيس المقبل.واشارت الى ان مبادرة بو صعب منسقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وانها تقابل بتحفظ شديد داخل" التيار الوطني الحر".وأضافت الأوساط أنّ مواقف السياسيين لم تتغيّر، لذا، لا شيء يدلّ على أنّ هناك رغبة شاملة بالذهاب إلى الحوار.ودعت لضرورة التنازل عن الشروط وعن المرشّحين المستفزّين، كيّ يكون للحوار جدوى، إنّ عُقد.