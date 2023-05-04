الأسمر تفقد منشآت النفط في الزهراني

تفقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، منشآت النفط في الزهراني، يرافقة رئيس الاتحاد البترولي وليد حسني عليق ورئيس اتحاد صيدا والجنوب، والتقى مديرها زياد الزين وممثلي نقابات العمال في المصب والمصفاة، وكان عرض للشؤون الحياتية والمعيشية.

Advertisement

وشدد الاسمر خلال اللقاء على "دور المنشآت في إعادة التوازن الى السوق ولعب دور متقدم في تأمين حاجات السوق المحلي والقوى الأمنية والقطاعات الحيوية".

ولفت إلى أن "الأعمال الطبية هي حق مكتسب مكرس في عقد العمل الجماعي ولا يجوز الطعن بالفواتير الصادرة عن أطباء معتمدين ضمن مبدأ قانون الآداب الطبية ، وان اي تدقيق طبي يتجه الى الأدوية غير المغطاة من الصندوق الوطني الاجتماعي هو تدقيق مرحب به".

وأكد أنه "يحق لموظفي المنشآت قبض رواتبهم على أساس سعر صيرفة على غرار موظفي الدولة كافة، وعلى الجهات المعنية في وزارة المال ومصرف لبنان تحويل الأموال المستحقة وفق الأصول المعتمدة".

وأشار الى ان "تغطية الموظفين بالتأمين الصحي موضوع خارج إطار البحث والتداول بل أمر بديهي وتلقائي"، مشددا على "تفعيل التواصل مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والتنسيق الدائم لجهة تحصيل كامل حقوق الموظفين ضمن القوانين والأنظمة".