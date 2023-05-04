25
o
بيروت
28
o
طرابلس
20
o
صور
28
o
جبيل
12
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
للمرة الثانية.. بيروت تستضيف معرضا للسيارات الكهربائيـة والهايبـريد
Lebanon 24
04-05-2023
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستضيف بيروت الإصدار الثاني من معرض ®e-MotorShow الشـرق الأوسـط للسيـارات الكهربائيـة والهـايبـريد، الذي تـقيمـه شـركــة
e-EcoSolutions للاستدامة والاستشارات البيئية من 10 إلى 14 أيار 2023 في الفوروم دو بيروت، برعاية وزير السياحة وليد نصار وبالتعاون مع جمعية مستوردي السيارات في لبنان.
Advertisement
وتمّ الإعلان عن ذلك يوم أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي عُقِد في مركز التدريب والمؤتمرات الخاص بطيران الشرق الأوسط.
سيشمل الحدث 3 أقسام:
1.معرض للسيارات الكهربائية والهيابريد تشترك فيه ماركات رائدة في صناعة السيارات (تشمل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell) إضافة إلى العديد من الشركات الرائدة في مجال التوجّه الكهربائي في وسائل التنقّل مثل مزوّدي وحدات الشحن، ومصنّعي الإطارات، والماركات المتخصصة في ابتكارات الطاقة المتجدّدة ووسائل التنقل الكهربائية للأفراد، بالإضافة إلى شركات التأمين.
2.منصة للمناقشات التقنية حول وسائل النقل الكهربائية تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام الذي بدوره سيؤدّي إلى توجّه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.
3.حلبة كهربائية للقيادة التجريبية، داخلية وخارجية، تسمح للزوار بالحصول على قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية "بلا ضجيج" و"بلا انبعاثات سامة"، إضافة إلى 4 أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد: سكوتر القدم الكهربائية، الدراجات الكهربائية، والدراجات النارية والسكوتر الكهربائية.
وتخلّل المؤتمر الصحافي كلمة للوزير نصار قال فيها: "عتبر الحاجة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، من التحديات الحاسمة والمهمة التي تواجهها صناعة السياحة في الوقت الراهن. إذ يتعرّض القطاع السياحي لضغوط مستمرة تفرض عليه خفض بصمته الكربونية واعتماد مبادرات مستدامة تقلّص أثره على البيئة. ولتحقيق هذا الهدف، على شركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية العمل معاً على تطوير استراتيجيات طويلة الأمد تروّج لكفاءة الطاقة واستعمال مصادر الطاقة البديلة وتخفيض كميات النفايات والهدر".
وأشار إلى انه من المتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 12 ألف زائر وبالتالي تتقاطع أهدافه مع أهداف وزارة السياحة ضمن حملتها الجديدة "أهلا بالهالطلة أهلا" لاستقطاب الزائرين ولنشر السياحة المسؤولة. »
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟
Lebanon 24
بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟
12:27 | 2023-05-03
03/05/2023 12:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:30 | 2023-05-03
03/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
12:16 | 2023-05-03
03/05/2023 12:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض عصر اليوم... إليكم تسعيرته
Lebanon 24
الدولار ينخفض عصر اليوم... إليكم تسعيرته
09:45 | 2023-05-03
03/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصاباتهم حرجة.. جرحى في حادث سير مروّع
Lebanon 24
إصاباتهم حرجة.. جرحى في حادث سير مروّع
14:14 | 2023-05-03
03/05/2023 02:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:47 | 2023-05-04
قرار تأديبي بصرف القاضية غادة عون من الخدمة.. و11 شكوى في حقها
06:51 | 2023-05-04
نقابة المعلمين: لعدم تجديد العقود ما لم تكن الزيادات على هذا الشكل
06:49 | 2023-05-04
بيرم تابع موضوع الرواتب مع وفد من أساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة
06:45 | 2023-05-04
تعميم من وزير العدل للقضاة.. ماذا جاء فيه؟ (صور)
06:39 | 2023-05-04
لجنة الاشغال بحثت في الاقتراح القانوني والتنظيمي للمرافىء
06:26 | 2023-05-04
نواب من كتلة "التغيير" قدموا طعناً بقانون التمديد للمجالس البلديّة والإختيارية
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
04/05/2023 13:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
04/05/2023 13:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
04/05/2023 13:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact