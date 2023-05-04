للمرة الثانية.. بيروت تستضيف معرضا للسيارات الكهربائيـة والهايبـريد

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تستضيف بيروت الإصدار الثاني من معرض ®e-MotorShow الشـرق الأوسـط للسيـارات الكهربائيـة والهـايبـريد، الذي تـقيمـه شـركــةe-EcoSolutions للاستدامة والاستشارات البيئية من 10 إلى 14 أيار 2023 في الفوروم دو بيروت، برعاية وزير السياحة وليد نصار وبالتعاون مع جمعية مستوردي السيارات في لبنان.وتمّ الإعلان عن ذلك يوم أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي عُقِد في مركز التدريب والمؤتمرات الخاص بطيران الشرق الأوسط.سيشمل الحدث 3 أقسام:1.معرض للسيارات الكهربائية والهيابريد تشترك فيه ماركات رائدة في صناعة السيارات (تشمل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell) إضافة إلى العديد من الشركات الرائدة في مجال التوجّه الكهربائي في وسائل التنقّل مثل مزوّدي وحدات الشحن، ومصنّعي الإطارات، والماركات المتخصصة في ابتكارات الطاقة المتجدّدة ووسائل التنقل الكهربائية للأفراد، بالإضافة إلى شركات التأمين.2.منصة للمناقشات التقنية حول وسائل النقل الكهربائية تشمل مواضيع متنوعة من شأنها زيادة الوعي العام الذي بدوره سيؤدّي إلى توجّه أسرع وأفضل نحو السيارات الكهربائية في لبنان.3.حلبة كهربائية للقيادة التجريبية، داخلية وخارجية، تسمح للزوار بالحصول على قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية "بلا ضجيج" و"بلا انبعاثات سامة"، إضافة إلى 4 أنواع مختلفة من وسائل التنقل الكهربائية للأفراد: سكوتر القدم الكهربائية، الدراجات الكهربائية، والدراجات النارية والسكوتر الكهربائية.