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لبنان

النائب أنطوان حبشي يتزوج في قبرص.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
04-05-2023 | 02:31
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احتفل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي بزفافه نهاية الأسبوع في قبرص.

وتردد ان حفل الزفاف اقتصر على المقربين جدًّا.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل، حيث ظهر مع عروسه وهما يقطعان قالب الحلوى، إضافة إلى صور من داخل الكنيسة.
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