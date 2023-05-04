عبدالله: التشنج بالمواقف الداخليّة والتمسك بالسقوف العالية لا يخدمان البلد



Advertisement





ونبّه عبدالله في حديث إلى "صوت كل لبنان" إلى أنّ "عدم الذهاب إلى لبنَنة الاستحقاق الرئاسي مع الإفادة من الظروف الخارجية سيأخذ البلد إلى مكان آخر".







وأشار إلى أن "إبقاء لبنان رهينة لتسويات إقليمية أخرى كربط تسوية الوضع اللبناني وانتخاب رئيس الجمهورية بفكّ العزلة العربية والدولية عن النظام السوري، سيكون قاتلاً للبنان". رأى النائب بلال عبدالله أن "لبنان لم يوضَع بعد على خريطة التوافقات الإقليمية، وإلّا لكانت الصورة اللبنانية الداخلية مغايرة"، مشيراً إلى أن "التشنج بالمواقف الداخليّة والتمسك بالسقوف العالية لا يخدمان البلد".ونبّه عبدالله في حديث إلى "صوت كل لبنان" إلى أنّ "عدم الذهاب إلى لبنَنة الاستحقاق الرئاسي مع الإفادة من الظروف الخارجية سيأخذ البلد إلى مكان آخر".وأشار إلى أن "إبقاء لبنان رهينة لتسويات إقليمية أخرى كربط تسوية الوضع اللبناني وانتخاب رئيس الجمهورية بفكّ العزلة العربية والدولية عن النظام السوري، سيكون قاتلاً للبنان".



ورداً على سؤال عن احتمال اتّجاه "اللقاء الديموقراطي" إلى الموافقة على انتخاب رئيس تيار" المردة "سليمان فرنجيه رئيساً، قال عبدالله: "فوّتنا إحدى عشرة جلسة للمرشح ميشال معوض بينما كنّا نقوم بمبادراتنا ولقاءاتنا مع جميع القوى السياسية، والموضوع ليس متعلقاً بالأسماء، إذ للحزب التقدمي الاشتراكي علاقات تاريخية مع فرنجيه".

وأوضح أن "الموضوع يتعلّق بمصلحة لبنان وموقعه في المعادلة الإقليمية والقدرة على إنضاج تسوية داخلية".

ولفت عبدالله إلى وجود انقسام عمودي داخلي، وسأل: "هل نقابل تعطيل نصاب الجلسة بتعطيل آخر؟"، معتبراً أنه "بهذا التوجّه لا يمكن بناء الوطن ولا إنجاز أي خطة إصلاحية إنقاذية تعيد للبنان التعافي المطلوب".