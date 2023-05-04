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لبنان

قرار بإقفال موقف سيارات للعموم في بيروت

Lebanon 24
04-05-2023 | 03:33
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 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 434/ب تاريخ 2-5-2023 يتعلق بإقـفال موقف سيارات للعموم في بيروت، جاء فيه :

"بناء على الكشف التي قام بها قسـم المراقبة في مصلحة المؤسسـات المصنفة فـي بلدية بيروت رقم 121/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 137 رأس بيروت يستثمر دون ترخيص، وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة الإعلان عن التعرفة الرسمية والتقيد بها.
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بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى: تٌقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، المعروف بإسم "Green Park" الكائن في العقـار رقـم 137 من منطقـة رأس بيروت العقارية – شارع المعماري -الحمرا.

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

حيث تم تنفيذ القرار الصادر عن محافظ بيروت ليل أمس الأربعاء تاريخ 3-5-2023، كما تجدر الاشارة الى أن قرارت أخرى مشابهة ستصدر قريباً تتعلق بإقفال ووضع أختام على مواقف سيارات للعموم غير ملتزم مستثمريها بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل محافظ مدينة بيروت ".
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