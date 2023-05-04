عملية سرقة في وادي خالد.. والسارق من خلف الحدود

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تعرض المدعو أ.أ. من بلدة الهيشة، لعملية سلب مبلغ 1800دولار أميركي ودراجة نارية عند معبر “السمونة”خراج بلدة العماير في منطقة وادي خالد الحدودية .وبحسب ما أفاد المدعو أ.أ. ان أشخاصاً من بلدة المعاجير السورية هم الذين قاموا بسرقته بقوة السلاح وانه باشر بتقديم شكرى لدى قوى الامن