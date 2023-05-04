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لبنان

عملية سرقة في وادي خالد.. والسارق من خلف الحدود

Lebanon 24
04-05-2023 | 01:48
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تعرض المدعو أ.أ. من بلدة الهيشة،  لعملية سلب مبلغ 1800دولار أميركي ودراجة نارية عند معبر “السمونة”خراج بلدة العماير في منطقة وادي خالد الحدودية . 
وبحسب ما أفاد المدعو أ.أ. ان أشخاصاً من بلدة المعاجير السورية هم الذين قاموا بسرقته بقوة السلاح وانه باشر بتقديم شكرى لدى قوى الامن
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