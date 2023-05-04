بيان جديد للأمن العام يخص النازحين الراغبين بالعودة الى سوريا.. هذا ما جاء فيه

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام انها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية.

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يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً.



يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة.



للإطلاع على المراكز المخصصة زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: security.gov.lb-www.general".