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لبنان

بيان جديد للأمن العام يخص النازحين الراغبين بالعودة الى سوريا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-05-2023 | 04:26
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
 
 
"في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام انها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية.
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يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً.

يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتباراً من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة.

للإطلاع على المراكز المخصصة زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: security.gov.lb-www.general".
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