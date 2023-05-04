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لبنان

بشرى لمرضى غسيل الكلى.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-05-2023 | 04:39
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 أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، اتصالا هاتفيا مع نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، حيث تم التوصل الى حل مشكلة تغطية الصندوق لمرضى غسيل الكلى، أسوة بمرضى الوزارة والصناديق الاخرى، على أن يعمم الصندوق قراره بعد انتهاء اللجنة الإستشارية في الصندوق من دراسة الملف يوم الثلاثاء المقبل. (الوكالة الوطنية)
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