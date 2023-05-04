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لبنان

نائب يحذر: توقفوا عن شرب هذه المياه لأنها ملوثة!

Lebanon 24
04-05-2023 | 04:50
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أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر أنه "إثر ورود معلومات عن تغير جيولوجي في منطقة نبع عزيبة الفوقا - جزين، وتحول مجرى المياه الى باطن الأرض، أجرينا فحوصا مخبرية لمياه نبع عزيبة التحتا، فأثبتت النتائج أن المياه ملوثة وغير صالحة للشرب. لكن تزامن صدور هذه النتائج مع نتائج أخرى نشرتها بلدية جزين على صفحتها عن مصدر المياه نفسه وأتت مغايرة كليا للنتائج التي أجريناها، مما دفعنا الى التريث في نشرها. وإنطلاقا من حرصنا على صحة أهلنا وعدم الرغبة بإثارة البلبلة، أجرينا فحوصا مخبرية جديدة في مختبر مختلف، وأتت النتائج مطابقة للأولى".
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وقال في بيان: "وبعد استشارة طبيب اختصاصي في علم الجراثيم، أكد لنا أن هذه المياه ملوثة وغير صالحة للشرب، لأنها ستسبب عوارض صحية، لذلك يجب إبلاغ المواطنين التوقف فورا عن شربها".
 
وختم: "بناء على ما تقدم وحفاظا على صحة أهلنا وسلامتهم، نضع بين أيديكم النتائج المخبرية، وندعوكم الى التوقف فورا عن شرب مياه نبع عزيبة التحتا، ريثما نتوصل الى حل مناسب، حيث بدأنا اتصالاتنا مع الجهات المعنية لإيجاد الحل الناجع في أقرب وقت". (الوكالة الوطنية)
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