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لبنان

هكذا علّق مصدر قضائي على القرار القضائي بحقّ القاضية عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2023 | 05:13
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علّق مصدر قضائي لـ"لبنان 24" على القرار القضائي في حقّ القاضية غادة عون بالقول: "هذه نتيجة طبيعية لتراكم المخالفات الفاضحة التي ارتكبتها وما نتج عنها من اضرار بسمعة القضاء برمته".
وقال إنّ "القرار الذي صدر عن المجلس التأديبي قابل للاستئناف امام الهيئة العليا للتأديب التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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