في القرعون... توقيف سارق وشقيقه المطلوب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات السرقة، وبعد ان حصلت عمليات سرقة عدة في منطقة زحلة والبقاع الأوسط منها: إقدام أحد الأشخاص بتواريخ سابقة على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى:- محطة لتعبئة الوقود في ضهر البيدر، وسرقة /350/ دولارًا أميركيًّا، و/45،000،000/ ل.ل من داخلها.- معمل لتصنيع الكرتون في بلدة تعنايل، وسرقة مبلغ /10,000/ دولار أميركيّ.نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه المفرزة إلى كشف هوية الفاعل وتحديد مكان تواجده.بتاریخ 27-4-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، كمنت له دوريات من مفرزة زحلة القضائية في بلدة القرعون وألقت القبض عليه، وتبيّن أنّه يدعى:ع. ع. (مواليد عام 1993، مكتوم القيد)كذلك أوقفت شقيقه: م. ع بجرم التواصل مع سجناء فارين من سجن جبّ جنّين وتهديد شخص بالخطف والقتل وابتزاز.كما تبيّن أنه يوجد في حقهما ملاحقات قضائية عدة بجرائم سرقة ومقاومة رجال الأمن.أجري المقتضى القانوني في حقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".