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لبنان

هذا ما يتضمنه القرار القضائي بحقّ القاضية عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2023 | 05:19
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وعلم "لبنان24"، أنّ القرار القضائي الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة في حقّ القاضية غادة عون صدر في 27 صفحة ويتضمن تفاصيل 11 شكوى مقدمة في حقها.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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