طقس الأيام المقبلة... رياح خماسينية والحرارة فوق معدلاتها بـ6 درجات

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات و التي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر.. تنشط الرياح نهارا وتصل سرعتها بعد الظهر لحدود ال 65 كلم/س محملة ببعض الغبار في الأجواء وتسوء الرؤية أحيانا، على ان يتحول الطقس مساء الى غائم بسحب متوسطة وترتفع نسبة الرطوبة كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل وتشتد سرعة الرياح ليل الجمعة/السبت لتصل سرعتها الى80 كلم/س فيرتفع معها موج البحر.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح خماسينية مصدرها شبه الجزيرة العربية و شمال افريقيا تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار بخاصة الجمعة ، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وظهور الغبار في الأجواء، ومن ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من فجر يوم السبت بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة يؤدي الى عودة درجات الحرارة للانخفاض الحاد ( حوالي 10درجات ) مع تقلبات في الطقس وأمطار متفرقة ابتداء من فجر السبت و حتى مساء يوم الاثنين المقبل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: مشمس و صاف اجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار، وتنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل الى 60كلم/س محملة بطبقات من الغبار، ويتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال6 درجات ،و التي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح نهارا وتصل سرعتها بعد الظهر لحدود ال 65 كلم/س محملة ببعض الغبار في الأجواء وتسوء الرؤية أحيانا. يتحول الطقس مساء الى غائم بسحب متوسطة وترتفع نسبة الرطوبة كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل وتشتد سرعة الرياح ليل الجمعة/السبت لتصل سرعتها الى80 كلم/س فيرتفع معها موج البحر.السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود ال 10 درجات وتصبح دون معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح بخاصة خلال الفترة الصباحية حيث تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س، تهطل امطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر شمالا وجنوبا وتكون موحلة مع نشاط للخلايا الرعدية وتساقط لحبات البرد.الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2200 متر.-الحرارة على الساحل من 21 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.