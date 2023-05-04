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لبنان

وزير الاعلام عرض وسفير تونس لسبل التعاون

Lebanon 24
04-05-2023 | 05:33
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 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، السفير التونس بواري الإمام، وتم البحث في كيفية تفعيل التعاون بين البلدين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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