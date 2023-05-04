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لبنان

في ذكرى شهدائها... متى عطلة الصحافة؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 05:54
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صدر عن نقابة الصحافة بيان توضيحي حول عطلة الصحافة في 6 أيار ، ذكرى شهداء الصحافة"، وجاء فيه : "تفيد نقابة الصحافة، انه لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة الذي يصادف يوم السبت المقبل 6 أيار الحالي فإن الصحف تعطل يومين، اي السبت والاحد في 6 و7 أيار 2023" .
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