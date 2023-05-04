محضر ضبط بحقّ فرن (صورة)

نظم مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق فرن في مدينة صور- البص، لأنّه يستفيد من الطحين المدعوم، ولا يلتزم بقرار وزارة الاقتصاد لجهة الوزن والسعر وحجم الرغيف.

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