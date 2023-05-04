قرار مفاجئ لأحد المصارف... هذا ما أبلغه لزبائنه وموظفيه

عُلم ان احد المصارف الاساسيين وجه رسائل مفاجئة الى عدد كبير من موظفيه طلب فيها منهم عدم التوجه الى الفروع التي يتعاملون معها، وقام باقفال مفاجئ لبعض الفروع ونقل موظفين محددين الى فروع اخرى. كما ابلغت ادارة المصرف الموظفين المعنيين بالرسائل بالبقاء في منازلهم من دون تحديد مدة معينة، على ان يتقاضوا رواتبهم بالليرة اللبنانية فقط.

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