وهاب: لن تعود الودائع لأصحابها اليوم ولا بعد عشر سنوات

غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":"حتى لا تستمر عمليات الغش للمودعين أصبحت على ثقة تامة بأن الودائع لن تعود اليوم ولا بعد عشر سنوات، ولم يعد أمام المودعين إلا طريق واحد لاستعادة جزء من الودائع . للأسف أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

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