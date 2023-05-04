تعميم هام من تعاونية موظفي الدولة عن المنحة التعليمية

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أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة في بيان، انها عدلت قيمة المنحة التعليمية للعام الدراسي 2022 - 2023، بحيث أصبحت خمسة أضعاف عن قيمتها في العام الدراسي 2021 - 2022، أي بزيادة خمسمائة في المائة.وطلبت من جميع العاملين في التعاونية، ذوي الشأن بدراسات طلبات المنح التعليمية تطبيق مضمون هذا التعميم.