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لبنان

تعميم هام من تعاونية موظفي الدولة عن المنحة التعليمية

Lebanon 24
04-05-2023 | 06:24
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 أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة في بيان، انها عدلت قيمة المنحة التعليمية للعام الدراسي 2022 - 2023، بحيث أصبحت خمسة أضعاف عن قيمتها في العام الدراسي 2021 - 2022، أي بزيادة خمسمائة في المائة.
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وطلبت من جميع العاملين في التعاونية، ذوي الشأن بدراسات طلبات المنح التعليمية تطبيق مضمون هذا التعميم.

 
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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