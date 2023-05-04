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لبنان

محاضر ضبط بحقّ ملحمتين (صور)

Lebanon 24
04-05-2023 | 06:59
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قامت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولة على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم ومحطات المحروقات في نطاق بلدة جبشيت، بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة - المكتب الإقليمي في النبطية.
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وقد تبيّن أنّ صاحب إحدى الملاحم  يبيع اللحوم المبردة على أنّها طازجة من دون الإعلان عنها، ومن دون وضع تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ عليها.
 
 
وقد عُثر أيضاً داخل برادات ملحمة أخرى، على لحوم رائحتها كريهة، تُقدر بحوالي 20 كلغ. فتم تسطير محاضر ضبط بحقّ صاحبيّ الملحمتين، وصادر المراقبون اللحوم، وعملوا على إتلافها بحضور عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة بلدية جبشيت.
 
 
 
 
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