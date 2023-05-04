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لبنان

الجيش:تنفيذ رماية تدريبة قبالة شاطئ الناقورة

Lebanon 24
04-05-2023 | 07:17
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 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" ان " لواء المشاة الخامس نفذ رماية تدريبة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في عرض البحر قبالة شاطئ الناقورة".
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