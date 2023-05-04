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لبنان

"آرمات - أزمات".. لمناقشة مستقبل الإعلانات المطبوعة

Lebanon 24
04-05-2023 | 06:10
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نظمت كليّة الهندسة المعمارية والتّصميم، بالتعاون مع كليتي إدارة الأعمال والآداب والفنون في جامعة الرّوح القدس - الكسليك ندوة بعنوان: "مستقبل الإعلانات المطبوعة في لبنان: آرمات - أزمات"، في حضور عميد كليّة الهندسة المعمارية والتّصميم المهندس ظافر سليمان، عميدة كليّة إدارة الأعمال الدكتورة دانيال خليفة، العميد المشارك في الهندسة المعمارية والتّصميم الأستاذ مارون قصيفي، إضافة إلى عدد من الخبراء في هذا المجال والأساتذة والطلاب، في قاعة البابا يوحنّا بولس الثاني في حرم الجامعة.
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أدار الندوة جورج نجم وشارك فيها عدد من الخبراء في مجالَي صناعة الإعلانات والأكاديميا، وهم: البروفسورة في الآداب والتحليل النفسي التطبيقي نيكول شلهوب في جامعة الروح القدس- الكسليك، الرسام والخبير في الإنتاج الإعلامي ميها ڤيبوتنيك، مؤسِّس ورئيس والمدير التنفيذي لشركة Pikasso أنطونيو ڤينشنتي، الرئيس الفخري لشركة Leo Burnett والخبير في مجال الإعلانات فريد شهاب، والأستاذ ماركو مايون مؤسِّس شركة سابير للتصميم الغرافيكي والرقمي، فرنسا.
 
وهدفت هذه الندوة إلى مناقشة الاتّجاهات الرّاهنة وكذلك آفاق المستقبل للوحات الإعلانيّة في لبنان. وقد أتاحت الفرصة لفتح آفاقٍ بنّاءة وربط العلاقات فيما بين المتخصّصين في هذا المضمار.
 
بناءً على مفهوم الطِّرس Palimpset concept، المقروء على اللوحات الإعلانيّة المرتبطة بالأزمات المتعدّدة مثل الأزمة المالية، السّياسيّة والتّجاريّة... ناقش المحاورون هذا المفهوم في معناه، وتأثيره، وكذلك الغاية منه، مستخدمين فن الفيديو والتنصيب (Video Installation Art).
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