"سوشيل واي" تكرّم الدكتور خالد بغدادي.. سفير لبنان وطرابلس في مصر



Advertisement وألقت رئيسة الجمعية السيدة وفا خوري كلمة عبرت فيها عن عميق التقدير والمحبة والشكر للدكتور بغدادي على ما قدمه خلال عقد من الزمن في الجامعة التي تحولت من فرع جامعي الى صرح أكاديمي يتفاعل مع مجتمع طرابلس والشمال ويلعب دورا حيويا على الصعد الثقافية والفكرية والحوارية والاجتماعية والاقتصادية. كرّمت جمعية "سوشيل واي" نائب رئيس جامعة بيروت العربية لشؤون طرابلس الدكتور خالد بغدادي لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان، فقام وفد منها برئاسة السيدة وفا خوري بزيارته في مكتبه في حرم الجامعة بحضور الدكتور محمد حمود، والدكتور هاني شعراني.وألقت رئيسة الجمعية السيدة وفا خوري كلمة عبرت فيها عن عميق التقدير والمحبة والشكر للدكتور بغدادي على ما قدمه خلال عقد من الزمن في الجامعة التي تحولت من فرع جامعي الى صرح أكاديمي يتفاعل مع مجتمع طرابلس والشمال ويلعب دورا حيويا على الصعد الثقافية والفكرية والحوارية والاجتماعية والاقتصادية.

وقالت خوري: شكّل الدكتور خالد بغدادي حالة أكاديمية تربوية استثنائية، وكان لحضوره أثرا إيجابيا كبيرا، فهو المصري الطرابلسي الذي وجد احتضانا وترحيبا من مجتمع المدينة، ورد التحية بأحسن منها فلم يبخل على طرابلس وأهلها بالمحبة والعطاء والتفاني في سبيل انشاء أجيال محصنة بالعلم والمعرفة، قادرة على بناء مجتمعها وخدمة وطنها.

هذا العطاء المعجون بالمحبة تجسّد في العلاقة الوطيدة التي نشأت بين الدكتور خالد بغدادي وجمعية "سوشيل واي" التي وجدت فيه أخا وصديقا وناصحا وداعما لنشاطاتها من بايك طرابلس الذي تماهى معه الدكتور خالد باعتماده ركوب الدراجة وتعميم هذه الثقافة انطلاقا من جامعة بيروت العربية الى كل طرابلس، الى يوم الاملاء لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية حيث كان داعما ومتحمسا لهذا النشاط، الى مشاركته الفاعلة معنا في الافطار التكريمي لعمال النظافة وفي الامسيات الميلادية وفي سائر النشاطات التي جسّدت شعار جمعيتنا "شراكة الآخر".

وأضافت: لم تكن علاقتنا في جمعية "سوشيل واي" مع الدكتور خالد بغدادي قائمة يوما على مصلحة او لفترة زمنية محددة، بل هي كانت نتاج تناغم وتكامل في الفكر والتوجه والنهج الذي يقوم على إظهار الصورة الحضارية المشرقة لطرابلس، لذلك فإن انتهاء مهامه الأكاديمية في جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس ستكون محطة تضاف الى محطاته الناجحة في مسيرته الطويلة الحافلة بالانجازات، وستبقى العلاقات التي نسجها راسخة عصيّة على ان يطويها النسيان او ان تُمحى من الذاكرة، ونحن في جمعية "سوشيل واي" نتطلع الى شراكة مستمرة ودائمة مع الدكتور خالد الذي سيبقى نموذجا يحتذى ونبراسا نفخر بعلاقتنا معه.

ورد الدكتور بغدادي بكلمة شكر فيها جمعية "سوشيل واي" ورئيستها الصديقة وفا خوري على هذه العاطفة النبيلة، مؤكدا أن العلاقة ستستمر، وقال: أتمنى دائما أن أسمع عن أهل طرابلس وخصوصا الجمعية كل خير وأن تقوموا بمزيد من الانجازات، وأعدكم أنني سأبقى سفيرا للبنان وطرابلس في مصر كما كنت.

وأضاف: أفتخر كثيرا بالأعمال التي يقوم بها أبناء طرابلس من أجل تطوير مدينتهم، وأفتخر بعلاقتي مع جمعية سوشيل واي التي كان أول عمل عام لي في طرابلس من خلالها وقد شجعتني الصديقة وفا خوري ولفتت نظري بإصرارها ونشاطها وتنظيمها ونجاحاتها، فكل الأعمال التي قامت بها كانت مميزة جدا.

وشكر بغدادي خوري على كلمتها الطيبة، مقترحا أن نفتتح فرعا لجمعية "سوشيل واي" في مصر، لأن كل بلد في العالم يحتاج الى فكر ونهج مثل فكر ونهج جمعية "سوشيل واي".

بعد ذلك قدمت خوري درعا الى الدكتور بغدادي عربون محبة وتقدير.