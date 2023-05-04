الابيض بحث في الحاجات الصحية لمنطقة عرسال مع الحجيري

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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور فراس الابيض النائب السابق بكر الحجيري على رأس وفد من المنطقة، والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.وتناول اللقاء الواقع الصحي في منطقة عرسال، بخاصةبعد اقفال بعض المراكز الصحية، وافتقارها الى مستشفى حكومي، وبُعد المستشفيات عنها.وتركز النقاش على دعم الوزارة لمراكز الرعاية الصحية الاولية والمستوصفات، الموجودة في المنطقة، والملتزمة شروط وزارة الصحة والمطابقة للمواصفات التي وضعتها.كما تطرق البحث الى مشروع المستشفى الحكومي المزمع انشاؤه في عرسال بقرار من مجلس الوزراء، والذي كلفت الهيئة العليا للاغاثة بتنفيذه.وأكد الوزير الابيض "إن وزارة الصحة داعمة لمشروع المستشفى الحكومي، وتعتبره حاجة صحية ملحّة لابناء عرسال الذين يتكبدون مشقة قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات الصحية، لكن ما زال ينقصنا التمويل".وشرح الابيض انه يسعى لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت، مشددا على ان "المستشفى الحكومي هو احد الحلول المتوسطة والبعيدة المدى للمنطقة، الا ان عرسال بحاجة لحلول سريعة توفر على ابنائها الكلفة المادية والوقت الضائع للوصول الى اقرب مستشفى والحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها". وختم الأبيض: "نعمل جاهدين لايجاد حلول لهذا الموضوع".وشكر المجتمعون الوزير الأبيض على جهوده التي يبذلها بخصوص الوضع الصحي في لبنان وفي عرسال تحديداً.