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نظمت جامعة الحكمة طاولة مستديرة حول مسألة "الموت الرحيم – بين التطبيق والقانون" وما تطرحه من أسئلة شائكة قانونية وأخلاقية حول الحق بوضع حد لمعاناة مريض لا أمل له بالشفاء، من خلال بحث قانوني واجتماعي وديني تخللته شهادات حية وأعدته طالبات في كلية الحقوق في الجامعة بإدارة رئيسة قسم القانون الخاص في الكلية الدكتورة جومانا دبس نحاس، وبحضور رئيسة الجامعة البروفسور لارا كرم البستاني والمفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب ومدير معهد العائلة في جامعة الحكمة الخوري يوسف أبي زيد وحشد من رجال القانون والإختصاصيين في مجال الصحة وعلم المجتمع وأفراد من عائلة الجامعة عمداء وأساتذة وطلاب.عرض اللقاء للبلدان التي تشرّع "الموت الرحيم النشط" (التدخل لوضع حد للحياة) وهي بلجيكا، اللوكسمبورغ، هولندا وكولمبيا في حين ألغت المحكمة الدستورية في إيطاليا تجريم "الموت الرحيم" في أيلول 2019 على غرار كل من سويسرا وإسبانيا والسويد والنروج. وتتجه فرنسا إلى إقرار قانون جديد يحدد الموقف من "الموت الرحيم" نهاية هذا الصيف بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحتى ذلك الحين يُسمح في فرنسا فقط بوقف العلاجات ما يؤدي تلقائيًا إلى الوفاة نتيجة تداعيات المرض.أما لبنان فيمنع تطبيق الـ"موت الرحيم" إذ تعاقب المادة 552 من قانون العقوبات "بالإعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انسانا قصدا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه بالطلب". كما يلحظ قانون الآداب الطبية في المادة 27 أنه "لا يحق للطبيب إنهاء حياة المريض بعامل الإشفاق حتى ولو طلب المريض ذلك، أي الموت الرحيم".وفي مداخلة له اعتبر الشيخ طالب أن "الموت الرحيم" هو "قتل" مضيفا "أن الدين لا يسمح بأي نوع من أنواع إنهاء الحياة لأن الإنسان مؤتمن على هذه الحياة وليست ملكًا له، لذلك من المفترض أن يحافظ عليها بكل ما أوتي من قوة".كما أكد الخوري أبي زيد أن "الكنيسة ترفض الموت الرحيم لأنه يناقض قيمة الحياة. وتشجع في المقابل على العناية التلطيفية التي تحيط الشخص المريض بأبعاده كافة، الجسدية والروحية والمعنوية فيشعر بأنه محبوب وأن حياته تستحق العيش رغم الألم".